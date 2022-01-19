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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

19.01.2022 12:51

- Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent merkezlerinde de etkili olmaya başladı.

- Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent merkezlerinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışının gün boyu etkisini göstermesi bekleniyor.

Kocaeli'de uzun zamandır beklenen lapa lapa kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Kentin tüm bölgelerinde yer yer etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kış turizmi ile ünlü Kartepe'nin yüksek kesiminde kar kalınlığı 94 santimetre ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapıyor. Kent genelinde tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor.

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

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Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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