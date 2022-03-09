KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kartepe'ye gelen tatilciler karla kaplı alanlarda şişme kar kızağıyla kayarak eğlendi. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kartepe'ye günübirlik gelen tatilciler ise eğlenmenin keyfini çıkardı. Tatilciler karla kaplı alanlarda şişme kar kızağıyla kayarak eğlendi.

Kartepe'ye günübirlik tatil için gelen Ceren Asmaoğlu, İlk defa Kartepe'ye arkadaşlarımızla geldik. Burası çok güzel, hep beraber eğleniyoruz dedi.