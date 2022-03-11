KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
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KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

11.03.2022 09:56

KOCAELİ'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti.

KOCAELİ'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Her yer beyaza bürünürken, belediyelerin yaptığı çalışmalarla yollar ulaşıma açık tutuldu.

Kocaeli'de dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santime, kent merkezlerinde ise 5 santime kadar ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri, sabaha kadar yolları ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Okulların da tatil olmasıyla yollarda trafik oluşmadı. Yapılan çalışmalarla yollarda trafiğin akışında sorun olmadı. Kar yağışının gün içerisinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika


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