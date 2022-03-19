Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kocaeli'de gün içinde aralıklarla görülen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana aralıklı devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırarak yeniden başladı.

Karlı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trafik polisleri ve jandarma, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Karayolları ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent genelinde yolların kapanmaması için çalışıyor.