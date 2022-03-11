Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

11.03.2022 14:24

Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyorKOCAELİ Kocaeli'de aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

KOCAELİ Kocaeli'de aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Buzlanma sebebiyle araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli genelinde dün başlayan kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı devam ederken, araçlar ise ilerlemekte güçlük çekiyor. Belediye ekipleri, tuzlama ve kar küreme araçları ile kapanan yolları temizleyerek açıyor.

"Mahalle araları ne yazık ki sorunlu"

Kar sebebiyle zorluk yaşadığını söyleyen Recep Varçın, "Ana yollar açık ama mahalle araları ne yazık ki sorunlu. Kış lastiğim olmasına rağmen zor çıktım. İlk başta yolda kaldım ancak daha sonra yollar temizlendi" dedi.

Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirten İsmail Aykutlu ise "Sabah saatlerinde yola çıkmakta çok fazla zorlandık ancak şu an yollar yavaş yavaş açıldı. Yollarda kalan vatandaşlarda vardı, onların kış lastiği takmasını tavsiye ediyorum. Herkes dikkatli olsun" diye konuştu.

Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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