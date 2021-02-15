Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

15.02.2021 10:54

KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı.

Kent, gece saatlerinde yoğunlaşan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı ile beyaz örtüye büründü. Yüksek kesimlerde oturan ve sabah erken saatlerde işlerine araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi fırçalarla kimi de elleriyle arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar lastiği olmayan vatandaşlar ise araçlarını hareket bile ettiremedi.

Yoğun kar yağışının işlerini etkilediğini söyleyen Musa Durak, "Bu kadar yoğun bir kar beklemiyordum. Sabah uyandığımda otomobilimin üzeri karla kaplıydı. Kar lastiğim de olmadığı için bugün yapacağım tüm işlerim kaldı. Kendimi ve başkalarını riske atmamak için de yola çıkmayacağım" dedi.

Bulunduğu sitede yaklaşık yarım metre kar olduğunu söyleyen Ozan Özgenç, "Evden çıkarken bu kadar yoğun bir karla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Bulunduğumuz yer yüksek ve yaklaşık yarım metre kar yağmış. Kar lastiğim yok. Kocaeli'de normal şartlarda kar birkaç gün kalıyor, ben de bu yüzden kar lastiği alma ihtiyacı hissetmiyorum. Bugün umarım yola çıkabilirim. Sorun yaşarsam taksi çağırıp işime gitmeyi planlıyorum" diye konuştu.


- İzmitkocaeli
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Meteoroloji aralarında İstanbul'un da bulunduğu 12 ili "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı
11:34 Meteoroloji'den 12 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var
11:29 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! Gazetede yer alan haber olay yarattı
11:25 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu
11:19 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı listelerin tepesine yerleşti Hikayesi herkesi kahrediyor
11:14 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı tüm listelerde birinci sıraya yerleşti! Hikayesi herkesi kahrediyor
11:15 Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
11:11 Canan Kaftancıoğlu görevden alınıyor mu? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
10:49 Samet Akaydin, Fenerbahçe'nin Rusya kampında yer almadı! İşin aslı daha sonra ortaya çıktı
10:45 Samet Akaydin ve Lincoln, Fenerbahçe'nin Rusya kafilesine alınmadı! Gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 11:55:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement