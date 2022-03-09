Kocaeli'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor - Son Dakika

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Yurt genelinde beklenen kar yağışı, Samanlı dağlarının zirvesi Kartepe'de yoğunluğunu artırmasının ardından diğer ilçelerin de yüksek kesimlerinde başladı.
Kartepe'de kar kalınlığı 168 santimetre ölçüldü.
İzmit ilçesinde Umuttepe, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini artırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatarak önlem aldı.
Kaynak: AA
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