Kocaeli'de kar yağışı zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kocaeli'de kar yağışı zor anlar yaşattı

Yolda kalan tırın yardımına büyükşehir ekipleri koştu

KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli'de etkisini gösteren kar yağışı, tırın yolda kalmasına sebep oldu. Büyükşehir ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli'de akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, Körefez ilçesi İlimtepe Mahallesinde tırın yolda kalmasına sebep oldu. Tırın yolda kalmasıyla trafiğe kapanan yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapıyor. Kent genelinde tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ile tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor.