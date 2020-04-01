Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı - Son Dakika

Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı

6 saat önce

Yurt dışından gelerek Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı.

Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı, System.String[]

Yurt dışından gelerek Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı. Evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, kendilerine imkanı sağlayan kurumlara dua ettiler.

Korona virüs tehdidi sonrasında Avrupa'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 859'u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli'de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan gurbetçi vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı. Bazı vatandaşlar aileleri tarafından özel araçları ile yurttan ayrılırken, bazıları ise otobüslerle havalimanına götürülüyor. Sabah erken saatlerde kaldıkları yurtlardan ayrılan vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlar için tüm görevlilere ve kurumlara teşekkür ettiler.

"BÜTÜN İHTİYAÇLARIMIZI SAĞLADILAR HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"

Yurttaki imkanlardan memnun kaldıklarını ifade eden Yavuz Yener adlı vatandaş, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Bütün imkanlarını seferber etti. Bizi burada misafir etti. Test sonuçlarımız negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti ülkemizin başından kaldırır. Almanya'dan gelmiştik. Her şey çok güzeldi. İnternetimizden, yiyeceklerimize bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar. Her şey çok güzeldi. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimize dönüyoruz, güzel bir duygu. Ankara'da oturuyorum, kendi imkanlarımla döneceğim" dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Zorlu bir süreci atlattıklarını ifade eden Erdin Şimşek adlı vatandaş ise, "Burada sağlık ve hijyen açısından her şey çok güzeldi. Kahvaltımız, öğlen ve akşam yemeğimiz çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valilikten, yurt yönetiminde, çalışanlardan Allah razı olsun. Hepsi güler yüzlüydü. Çok memnun kaldık. Allah inşallah bir daha nasip etmesin. Sıkıntılı bir süreçti ama her şey iyi geçti. Test sonuçlarımız da negatif çıktı. Sabah 04.00'te geldi sonuçlarımız. Bundan sonra evimizde 14 gün karantina uygulayacağız. Bizde varsa bile başkalarına bulaştırmamalıyız. Herkes evine gittiğinde 14 gün boyunca kendisini izole etsin. Şimdi buradan kendi aracımla İzmir'e gideceğim"

(Gürcan Yılmaz-Murat Kanber/İHA)

Karantina, Kocaeli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de "Kovid-19" denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Sosyal yardım parası için 'korona' dinlemediler
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur         
15:24
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir         
15:13
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı         
15:10
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:58
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek         
14:56
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı         
14:51
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor         
14:49
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar         
14:48
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın         
14:41
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı         
14:40
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi         
14:39
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım         
14:31
Avustralya'da Müslüman hayır dernekleri, kimsesiz yaşlılara yardımda bulunuyor Avustralya'da Müslüman hayır dernekleri, kimsesiz yaşlılara yardımda bulunuyor         
14:29
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti         
14:27
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor         
14:19
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin         
14:19
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı         
13:49
Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum         
13:45
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi         
13:40
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi         
13:40
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı         
13:04
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı         
13:03
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu         
12:53
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü         
12:52
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi         
12:43
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 16:00:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]