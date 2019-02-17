Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi

Kocaeli'de Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi

56 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Babalı Dikili mevkisinde dün sabah saatlerinde fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen ve kıyıya 150 metre uzaklıkta karaya oturan Letonya bayraklı "Fehn Lyra" kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

Ereğli'den gelen 1 özel romörkörün, 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemiyi açık alana çekme girişimi sırasında 2 kez halat koptu.

Gemiyi açığa çekmek için çalışmalar devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kıyıda çalışmaları takip ediyor.

Olay

Babalı Dikili mevkisinde dün Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmişti.

Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri kıyıda hazır bekletildiği, konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Kandıra, Letonya, Kocaeli, Güncel
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