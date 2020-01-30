Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı - Son Dakika
Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı
6 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Mahallesi Havadis Sokak'ta yaşayan Havva Kurt (70) ve Gülten Kurt (45), yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, yapılan müdahalenin ardından Kocaeli'deki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri öğrenilen Havva ve Gülten Kurt'un, durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Taksici aracını denize sürüp intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu