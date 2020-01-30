Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı - Son Dakika

Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Mahallesi Havadis Sokak'ta yaşayan Havva Kurt (70) ve Gülten Kurt (45), yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, yapılan müdahalenin ardından Kocaeli'deki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri öğrenilen Havva ve Gülten Kurt'un, durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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