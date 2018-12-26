Kocaeli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
18 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Pelitli
Mahallesi'nde tek katlı bir evde kalan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan arkadaşları, eve gitti.
Evdekilerin hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bir kişinin öldüğü belirlendi.
Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:20 Kaynak: AA
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