Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Kocaeli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

18 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde tek katlı bir evde kalan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan arkadaşları, eve gitti.

Evdekilerin hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bir kişinin öldüğü belirlendi.

Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı

Etiyopya Asıllı Öğretmen, MHP'ye Üyelik Başvurusunda Bulundu Kim Milyoner Olmak İster'e, Bahçıvan - Şoför Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:38:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]