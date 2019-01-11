Kocaeli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Yeni Mahalle
Senem Sokağı'nda yaşayan Aysel Çimagil ve gelini Belgin Çimagil'den (44) haber alamayan yakınları eve gitti.
Aysel ve Belgin Çimagil'i evde hareketsiz bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Aysel Çimagil, İzmit Seka Devlet Hastanesine, Belgin Çimagil ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lodos nedeniyle kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen kayınvalidenin hayati tehlikesi bulunduğu, gelininin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:20 Kaynak: AA
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