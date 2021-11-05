Kocaeli'de kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde G.K. (47) ile kardeşi G.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var