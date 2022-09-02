Kocaeli 'de, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapan tacirlerin oyununu narkotik polisi bozdu. Kargo kamyonunda polis ekiplerince yapılan aramada hoparlörde zulalanmış şekilde 1 kilo 620 gram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kargoya verilen hoparlörün içinden zulalanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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