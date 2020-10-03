Kocaeli'de kargodan sahte kimlikle başkasına ait paketleri alan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir kargo firmasından sahte kimlikle başkasına ait 2 telefonu aldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki kargo şirketine gelen şüpheli, sahte kimlikle başkasına ait iki paketteki 10 bin ve 15 bin lira değerindeki cep telefonunu teslim aldı.

Bir süre sonra kargo şirketine gelerek paketlerini teslim almak isteyen K.G, kargosunun alındığının belirtilmesi üzerine şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen firma görevlileri, durumu emniyete bildirdi. Polis ekipleri, sahte kimlikle kargoları alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bir hafta önce de farklı bir kargo şirketine giden şüphelinin, aynı yöntemle başkasına ait kargoyu teslim aldığı öğrenildi.