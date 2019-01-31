Kocaeli'de Karı-koca Tartıştıkları Şahıslar Tarafından Tüfekle Yaralandı
47 dakika önce
Kocaeli'de karı-koca tartıştıkları şahıslar tarafından tüfekle yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir şahıs, eşiyle birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Kocaeli
'de karı-koca tartıştıkları şahıslar tarafından tüfekle yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit
ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir şahıs, eşiyle birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu
Solak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecnun Tonguç ve eşi Miyaser Tonguç, bilinmeyen bir nedenle Fikret Ö. ve Volkan Ö. ile tartışmaya yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret Ö. ve Volkan Ö. Yanlarında getirdikleri silahla, Mecnun Tonguç ve eşini yaraladı. Yaşanan olay sonrası Fikret Ö. ile Volkan Ö. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslar çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yapılan incelemenin ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:34 Kaynak: İHA
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