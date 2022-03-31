Kocaeli'de karısını öldüren zanlı Sakarya'da yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısını bıçakla öldüren şüpheli Sakarya'da gözaltına alındı.

Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evlerinde dün çıkan tartışmada karısı Ayşe P'yi sırtından üç kez bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Hacı P'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde saklandığı tespit edilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Hacı P, işlemlerin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.