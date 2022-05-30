Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı

30.05.2022 20:22
Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, karısını evlerinin penceresinden atarak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, karısını evlerinin penceresinden atarak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde, dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak." diye bağırdı.

Yaklaşık 7 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayına ilişkin Y.Ö'nün (32) gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı
Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Esentepe, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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