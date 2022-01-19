Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentteki yolları açık tutmak için 2 vardiya halinde çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler etkisini dün gece gösteren kar yağışında buzlanmanın önüne geçmek ve yolları açık tutmak için yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Kent genelinde tüm ilçelerde ve kırsalda yol açma, tuzlama çalışması yapan ekipler, iki vardiya halinde görev yapıyor.

Kartepe'de dağ yolu, İzmit'te santral rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Kuruçeşme TOKİ Akpınar konutları, Gölcük'te İrşadiye Eriklitepe yolu, Körfez'de Şemsettin-Naip Kalburcu-Belen- Elmacık Radar güzergahı, Başiskele'de Aytepe Diriliş Kamp Yolu, baraj yolu, Cami Düzü - Doğantepe-Serinlik bağlantı yolu olmak üzere tüm noktalarda çalışma gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde de Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapıldı, muhtarların koordinatörlüğünde 24 traktöre takılan kar bıçaklarıyla kırsaldaki yollar açık tutuldu.

Kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yapıldı. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda yollarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.