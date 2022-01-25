Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte karla mücadele çalışmaları kapsamında, 2 bin 466 personel ve 1185 araçla sahada olduklarını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yolların ulaşıma açık tutulması için çalıştıklarını belirtti.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerine işaret eden Yavuz, "Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç ve personelimiz yolları açık tutmak için sahada. Karayolları teşkilatımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle sahadayız. Biz de Afet Acil Durum ve Yönetim Merkezi'nde süreci yönetme gayreti içindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Karla mücadele etmek üzere 2 bin 466 personel ve 1185 araçla sahadayız." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, bu soğuk şartlarda fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kent genelinde karla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışmalarda, son 3 günde 3 bin 600 ton tuz kullandıklarını kaydederek, tüm ekiplerin sahada olduğunu, don tehlikesine karşı tüm köprü, durak ve kaldırımlarda solisyon çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yoğun kar ve fırtına nedeniyle İstanbul'a giriş yapamayan yolcuları otobüslerle, Marmaray'a ulaştırdıklarını hatırlatan Büyükakın,"Kimseyi yolda bırakmıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği içinde gece boyu teyakkuzdayız." değerlendirmesinde bulundu.