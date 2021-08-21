Kocaeli'de karpuz yüklü tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karpuz yüklü tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nda İlker A. idaresindeki 16 SBR 36 plakalı kamyon, Şekerpınar Mahallesi Güzeltepe Viyadüğü mevkisinde, aynı yönde seyreden Feridun T'nin kullandığı 01 BYL 15 plakalı karpuz yüklü tırla çarpıştı.
Viyadük bariyerine çarparak duran kamyonun şoförü yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
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