Kocaeli'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi vatandaşları heyecanlandırdı - Son Dakika

Kocaeli'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi vatandaşları heyecanlandırdı

11.03.2021 11:43
Kocaeli'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi vatandaşları heyecanlandırdı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarken Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinin tanıtılması, kent sakinleri tarafından heyecanla karşılandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarken Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinin tanıtılması, kent sakinleri tarafından heyecanla karşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı, 9 Mart'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

"50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen teleferik projesinin tanıtılması, kentte sevinç yarattı.

Teleferiğin kurulacağı bölgede esnaflık yapan Muhammet Baytar, Kocaeli'nin bu projeyi beklediğini belirterek, "Turizm açısından gerçekten çok büyük bir yatırım. A'dan Z'ye herkes projeden fayda görecek." ifadesini kullandı.

Esnaf Sefa Açıkgöz de projenin bölge halkı ve turizmi için çok önemli bir adım olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ticari anlamda büyük katkı sağlayacak bölgeye. Ayrıca sezonlarda ulaşım açısından insan yoğunluğunu düzene sokacak. Bölge turizmini canlandıracak. Daha çok insanımız gelecek bölgeye."

Derbent Mahallesi muhtarı Erdal Baş ise teleferik projesinin kendileri için büyük bir şans olduğuna işaret ederek, "Derbent, bu çalışma ile daha fazla vatandaşımıza hitap edecek ve dolayısıyla daha fazla tanınacak. Esnafımız bu şekilde hem maddi hem de manevi yönden büyük kazanç sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kartepe Teleferik Hattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında ihale edilecek Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin, 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı, 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek.

Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Sapanca Gölü, Kocaeli, Derbent, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi vatandaşları heyecanlandırdı - Son Dakika


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