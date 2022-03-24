Kocaeli'de Kartepe Zirvesi başladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi başladı.

Kartepe Kayak Merkezi'nde bulunan otelde düzenlenen program, tanıtım filmi gösterimiyle başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri zirvede bu sene Bilim Kurulunun dirençli şehirleri ana gündem maddesi olarak konuşmayı uygun gördüğünü anlattı.

Karşı karşıya kalınan meseleleri masaya yatırmak istediklerini aktaran Büyükakın, şöyle konuştu:

"Dünya nerede, nereye doğru gidiyor, trendler nereye gidiyor? Onları bir görelim, karşı karşıya kalacağımız problemlere en hızlı cevapları oluşturacak şehirleri inşa edelim. 'Ekonomisi, çevresi, toplumsal yaşamı, sanatı, kültürü, çocuğu, genci, yaşlısı, engellisi, toplumun her kesimiyle hepsini içeren, hiçbirini dışarıda bırakmayan, bütün meseleleri alan bir yaklaşım sergileyelim.' dendi. Dirençli şehir dediğimiz şehir, bunların hepsi birden."

Büyükakın, 2050 yılına gelindiğinde dünyadaki nüfusun 3'te 2'sinin şehirlerde yaşıyor olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu insanlara su, gıda bulmak, onları afet durumlarına karşı korumak zorundasınız. İklim değişikliğinin bizi yüz yüze getirdiği meselelerle baş etmek zorundasınız. Bütün bunların hepsini birden yapmak zorundasınız. Peki bunları yapmak için ne yapmak lazım? Önce oturup düşünmek lazım. 'Gelecekte bizi ne tür meseleler bekliyor?' diye hazırlıklı olmak lazım. İşte bugün burada 25 ülkeden 15 akademisyenin katıldığı, 350 konuşmanın yapılacağı 15 panelin, 26 oturumun, 8 özellikli oturumun ve 2 forumun yapılacağı muhteşem fikir hazırlık platformu oluşmuş olacak."

Büyükakın, zirveden şehirlerin meseleleri için iyi uygulama örnekleri çıkacağını belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yetkililere teşekkür etti.

"Dirençli şehirleri ortaklaşa inşa edeceğiz"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da şehirlerin insanların birçok sorunla karşı karşıya geldiği yerler olduğunu anlattı.

Şehirlerin dünya nüfusunun ve ticaretin yoğunlaştığı yerler olmakla kalmadığını, buralarda son derece önemli kararlar verildiğini, herkesin hayatını etkileyen doğrudan kararlar alındığını vurgulayan Vinton, "Dünyanın her yerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi aslında dirençli şehirler konusunda çalışmak için yerel paydaşlarla hareket ediyoruz. Şundan eminiz ki ihtiyacımız olan dirençli şehirleri ortaklaşa inşa edeceğiz. İklim değişikliği konusunda son derece ciddi çözümler alınması gerekiyor." dedi.

Kartepe Zirvesi, 27 Mart'ta sona erecek.