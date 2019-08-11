Kocaeli'de kavga: 3 yaralı
30 dakika önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:58 Kaynak: AA
'nin Dilovası
ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye
uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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