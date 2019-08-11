Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kavga: 3 yaralı
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Kocaeli'de kavga: 3 yaralı

30 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kavga: 3 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi, Dilovası, Kocaeli, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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