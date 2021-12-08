Kocaeli'de kavga ettikleri öğrencileri bıçakla yaraladığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de kavga ettikleri öğrencileri bıçakla yaraladığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinde kavga ettikleri 3 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinde kavga ettikleri 3 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Muallimköy Mahallesi 4101 Sokak'ta Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaya geçidinden geçmek isteyen öğrenciler E.U, O.Ç. ve Ü.K. ile otomobilden inen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenciler, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunmayan öğrenciler, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bir otomotiv firmasında çalıştığı öğrenilen şüpheliler A.Ş, H.T.B. ve G.C.Ç'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız, menajerine talimatı verdi

Sergen Yalçın, Kayserispor maçını bile beklemeden görevden ayrılabilir

18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu

TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi