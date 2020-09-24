Kocaeli'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza akşam 19.00 sıralarında Çayırova Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muammer Aksoy Caddesinde seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 26DK 851 plakalı Hyundai marka otomobil, 481 Sokak kesişimindeki kavşakta Y.E.D. idaresindeki 34 HA 7322 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıktıktan sonra yön tabelasına çarparak durabilen 34 HA 7322 plakalı araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan 3 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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