Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

29.05.2022 20:35

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Denize girmek için arkadaşlarıyla İzmit'ten Kerpe Mahallesi'ne giden Bilal Şahin (18), Kartalkaya mevkisinde, denize atlamak üzere yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı.

Yükseklik nedeniyle denize atlayamayan gencin falezlerden inememesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı.

Kayalığa tırmanan itfaiye eri, bel kemeriyle kendisine bağladığı Şahin'i halat yardımıyla kurtardı.

Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

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Kaynak: AA

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