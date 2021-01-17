Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: "Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz" - Son Dakika

Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: "Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz"

17.01.2021 16:42

Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: "Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz" Kocaeli'de kaybolan Doktor Uğur Tolun'un arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz.

Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: "Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz"

KOCAELİ - Kocaeli'de kaybolan Doktor Uğur Tolun'un arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz. Olayı çok yönlü araştırıyoruz, sadece saha araştırması değil olayın diğer yönlerini de inceliyoruz" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolan Doktor Uğur Tolun'un arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Kartepe ilçesi Maşukiye'de kurulan kriz masasında ekiplerden bilgi alan Vali Yavuz, çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti. 218 personelle çalışmaların devam ettiğini aktaran Yavuz, "İhbarın yapıldığı andan itibaren devletimizin bütün birimleri bizim koordinasyonumuzda detaylı ve titiz bir çalışma yürütüyor. Arazi şartları ve hava şartlarının olumsuzluğunu da hep beraber görüyoruz. Dileğimiz, temennimiz kendisine en kısa sürede ulaşmak. Konu her yönüyle değerlendiriliyor, her yönüyle inceleniyor. Sağlık sorunlarının olduğunu da biliyoruz dolayısıyla bugün itibarıyla 218 personel, 70 araç, hava şartları müsait olduğunda drone'larımız, arama köpeklerimizle bölgenin tamamını tarıyoruz. Hem araziyi tarıyoruz hem de yerleşim birimlerini de tarıyoruz. Bu bölgede çok sayıda yerleşim bölgesi olması ve dağınık olması nedeniyle aracın bir yere park edilebilme ihtimalini de değerlendiriyoruz. Şu aşamada söyleyebileceğim bunlar. Titiz bir çalışma yapıldığını, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yakın ilgisiyle bütün emniyet, jandarma, AFAD, devletin tüm imkanları, birimlerimizle hepimiz sahadayız. Dileğimiz en kısa zamanda ulaşmak" dedi.

"Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz"

Her detayın en ince noktasına kadar araştırıldığına dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Burada önemli olan arama kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini dikkate almak. Buna özen gösteriyoruz ama ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyetlerimiz devam edecek. Arkadaşlarımızla sürekli görüşüyoruz, hava şartları bozduğunda ara veriyoruz. Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz. Olayı çok yönlü araştırıyoruz, sadece saha araştırması değil olayın diğer yönlerini de inceliyoruz. Özelikle söylemek istiyorum görgü ya da bilgi sahibi olabilir, böyle dönemlerde yapılacak olan ihbarlar da çok değerli ve kıymetlidir. Duyarlı vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendirmiş olalım. Bölgedeki her nokta, bize yardımcı olabilecek her şey değerlendiriliyor. Aklınıza gelebilecek her noktaya da bakıyoruz" diye konuştu.

Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz
Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz
Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz
Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz

Arama Kurtarma, Maşukiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaybolan doktorun arama çalışmaları ile ilgili Vali Yavuz'dan açıklama: 'Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz' - Son Dakika


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