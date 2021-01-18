Kocaeli'de kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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18.01.2021 14:57
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş Sarayburnu'nda denize girdi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş Sarayburnu'nda denize girdi. Eksi 4 dereceye kadar düşen soğuk havada denizde bir kişi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Megakent İstanbul sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kar yağışında bir kişinin Sarayburnu sahilinde denize girmesi şaşkınlık oluşturdu. Derecelerin -4 dereceye kadar düşmesini umursamayan adam yaklaşık 5 dakika denizde yüzdüğü görüldü. Adam bununla da yetinmeyerek, kendisini çekenlere, "10 numara hava var. Çok güzel bir an" yorumunda bulundu.
-İHA-
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