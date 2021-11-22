Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Dün, O.A. (60) ile dükkanına gelen damadı K.Y. (34) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, O.A. bacağından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.?

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde kavga ettiği kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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