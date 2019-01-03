Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü yerin ihbar edilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü yerin ihbar edilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, Meryem Tahnal'ın öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Fatih Sultan Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde dosya kapsamında 2011'de kazı çalışması yapılan ancak bir bulguya rastlanılmayan yerin 50 metre uzaklığındaki Derince ilçesinin 60 Evler sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alanda Tuncer Ustael'e yaptırılan kesif çalışması doğrultusunda arama çalışması gerçekleştiriliyor.



Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi, kadavra dedektör köpeği "Melon"un katılımıyla sürüyor.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen köpeğin tepki verdiği alana güvenlik şeridi çeken polis, çevrede önlem aldı.



Olay yerinde bir iş makinesi hazır bekletirken, tespit çalışmasının ardından kazı yapılması planlanıyor.



Olay



Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatılmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömülmüş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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