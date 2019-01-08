Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem
ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına devam ediliyor.
Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta başlatılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.
Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede 2 iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.
Geniş bir alanı kapsayan arama sahasında ekipler, iki uçtan çalışmalarını yapıyor. Polis
ve olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında iş makinelerinin açtığı yerlerde delil ve bulgu arama faaliyeti yürütüyor.
Kazı alanında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görülüyor.
Olay
Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince
ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.
Polis ekipleri, incelemeler sonucunda olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara dün ara vermişti.