Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

57 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aile üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda Karabaş Mahallesi İskete Sokak'taki eve giden polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

Polis ekipleri, evde arama yapıyor.

Öte yandan Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmaları da devam ediliyor.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Körfez, Meryem, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Çılgın Muhtar Adayı, "Her Hava Şartına Hazırım" Deyip Soğuk Suya Atladı AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:07:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]