Kocaeli'de Kayıp Anne ve Kızını Arama Çalışmaları Sürüyor

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine cuma günü başlatılan kazı çalışmaları bugün de devam etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine cuma günü başlatılan kazı çalışmaları bugün de devam etti.



Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce kayıplara karıştı. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia ettti. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı.



Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer'in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Dün de sürdürülen kazılarda bulunan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kemik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Bugün de aynı yerde sabah erken saatlerinde 3 iş makinesiyle kazı çalışmalarına devam edildi.



- Kocaeli

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