Kocaeli'de kayıp iş insanını darbederek öldürmekle suçlanan sanıkların yargılanması sürüyor

Kocaeli'de 20 yıl önce kaybolan iş insanını darbettikten sonra otomobilinde yakarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Rüstem S, Orhan K, İhsan K. ve Nurullah T. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Ali S'nin cezaevindeyken vefat ettiğine dair Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün yazısı okunarak dosyaya konuldu.

Mahkeme heyeti, tanıklar M.G, Y.Y. ve M.A.S'yi dinledi.

Söz verilen sanık Orhan K, davanın tamamen dışında olduğunu, iş insanı Mustafa Yılmaz'ı tanımadığını, sanıklardan birinin yalan ifadesi nedeniyle tutuklu olduğunu savunarak, yalan beyanda bulunan kişinin daha sonra olayla ilgisi olmadığını söylediğini kaydetti.

Orhan K, "Uzun süredir tutukluyum mağdur durumdayım. Eşimle görüşmemekteyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Nurullah T, sanık İhsan K'ye kızıp kardeşi Orhan K'nin de adını verdiğini, Orhan K'nin olayla ilgisi bulunmadığını belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Sanıklar, alınan beyanlardan aleyhe olan hususları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Sanık Orhan K'nin avukatı, "maktul" kelimesine katılmadığını dile getirerek, Mustafa Yılmaz'ın vefat ettiğine dair iddiadan öte somut bir delil olmadığını savundu.

Avukat, "Müvekkilin herhangi bir ikrarı da bulunmamasına rağmen, iddianamedeki anlatımı kabul etmiyoruz. Karartılacak bir delil kalmamıştır." diyerek, müvekkilin tahliyesini talep etti.

Sanık Nurullah T'nin avukatı da tüm olayların Mustafa Yılmaz'ın sevgilisi olduğu öne sürülen Melek S'nin çevresinde oluştuğunu, bu kişinin dinlenilmesi gerektiği kanaatinde olduklarını belirterek, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesini istedi.

Sanık Rüstem S'nin avukatı ise müvekkilinin olay tarihi itibarıyla yaşı gözetildiğinde olaya herhangi bir müdahalesinin olmadığını savunarak, "Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Karartılacak delil bulunmamaktadır, tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Melek S'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanıklığına başvurulmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz'ın kaybolması üzerine 2002'de yapılan çalışmalarda sonuç alınamamış. Polisin dosyayı 2020'de yeniden ele almasıyla öldürüldüğü değerlendirilen Mustafa Yılmaz'ın ilişkisi olduğu ileri sürülen yanında çalışan Melek S'nin ailesinden 7 kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Yılmaz'ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darbettikten sonra otomobilinde yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları öne sürülen şüphelilerden S.S, Ali S, Rüstem S, İhsan K, Nurullah T. ve Orhan K. tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Dava sürecinde Melek S'nin babası S.S. ve amcası A.S. vefat etmişti.