Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

14.05.2022 23:10
Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaykay pistinde mahsur kalan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaykay pistinde mahsur kalan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alaattin Kurt Spor Kompleksi içerisinde bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kaykay pistine arkadaşlarıyla oynamak için giren B.O. (14) mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükseklik korkusu olduğu öğrenilen genci merdiven yardımıyla kurtardı.

B.O. ve arkadaşları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika
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