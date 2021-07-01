Kocaeli'de kaynak yapılırken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, muayeneden geçmeyen 34 UT 4268 plakalı otomobilin sahibi, arızasının giderilmesi için otomobili Arapçeşme Mahallesi'ndeki bir oto kaportacıya bıraktı.

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