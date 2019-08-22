Kocaeli'de kayyum eylemleri yasaklandı

KOCAELİ Valiliği'nce Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki kayyum atamalarıyla ilgili protesto eylemlerine yasak getirildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mardin, Diyarbakır ve Van illerine Belediye Başkan Vekili atanmasına tepki göstermek, sözde demokratik hakları savunmak amacıyla, ilimizde yapılacak eylem/etkinlikler ile ilgili olarak kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere ilimiz genelinde bu amaca yönelik gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Kocaeli il sınırlan içerisinde 20/08/2019 günü saat: 00.01'den 03/09/2019 günü saat: 00.00'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.

Konu ile ilgili olarak söz konusu belediye başkanlıklarına vekil görevlendirilmesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilecek eylem etkinliklere Kocaeli Valiliği'nin yasaklama kararına istinaden izin verilmeyeceği, yapılması halinde müsaade edilmeyeceği ve eyleme katılanlar hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağı hususunda bu tebliğ tebellüğ tutanağı tanzim edilerek imza altına alınmıştır."