Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

Kocaeli'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi

25 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak otomotiv bayisinin önündeki araçlara çarpması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasınca Kaydedildi, System.String[]
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak otomotiv bayisinin önündeki araçlara çarpması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolundan İzmit yönünde seyreden Dağıstan Bozdağ idaresindeki 35 KD 5087 plakalı boş akaryakıt tankeri, Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde devam eden alt geçit inşaatı nedeniyle kapatılan yolda, kontrolden çıktı.

Tanker, yolun kenarındaki bir otomotiv bayisinin önünde park halinde olan ikinci el araçlara çarparak durabildi. Kazada, bayiye ait 3 araçta ve tankerde hasar oluştu.

Otomotiv bayisinin sahibi Nazım Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tankerin hızlı geldiğini ileri sürerek, "Kaygan zemin ile yolda uyarı levhası ve dubaların olmaması sebebiyle kaza oluştu. Yol çalışması nedeniyle bunlar hep yaşanıyor burada. Bununla ilgili arkadaşların yardımcı olmasını istiyoruz. 3 aracımız ile iş yerimizde hasar oluştu. Cana gelmedi, ona şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

Kazaya neden olan tanker, olay yerinden kaldırılırken hasar gören araçlar da servise çekildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, tankerin yan yola geçerken kontrolden çıkması, kayarak otomotiv bayisinin önündeki araçlara çarpması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa
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