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Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı - Son Dakika

Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı

21.02.2022 20:20
Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki trafik kazasında bir otomobil apartmanın istinat duvarında askıda kaldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki trafik kazasında bir otomobil apartmanın istinat duvarında askıda kaldı.

Mahsun B. idaresindeki 41 AJJ 246 plakalı otomobil, Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Doğal gaz kutusuna zarar veren otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarında askıda kaldı.

Otomobilde mahsur kalan sürücü, eşi ve kızı, çevredekilerce çağırılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İtfaiye, çekici gelene kadar otomobili çekme halatlarıyla bağlayarak, gaz dağıtım şirketi ekipleri de binaya giden gaz akışını keserek önlem aldı.

Otomobil bulunduğu yerden çekiciyle alındı.

Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı
Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı
Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı

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Otomobil, Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kaza yapan otomobil istinat duvarında askıda kaldı - Son Dakika


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