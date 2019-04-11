Kocaeli'de Kaza Yapan Tır D-100 Karayolunu Kapattı
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Kocaeli'de kaza yapan tır D-100 karayolunu kapattıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca bariyerlere çarpan tır D-100 karayolunu kapattı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:52 Kaynak: İHA
'de kaza yapan tır D-100 karayolunu kapattı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit
ilçesinde önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca bariyerlere çarpan tır D-100 karayolunu kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza 11.30 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul
istikameti, Körfez
Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan İrfan D. idaresindeki 41 ACF 489 plakalı tır, önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucu kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak makas yaptı. Yolun ortasında makaslayan tır nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaralananın olmadığı kazada 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan tırın çekici ile yoldan kaldırılması sonucu trafik akışı yeniden normale döndü.
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