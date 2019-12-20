Kocaeli'de kazanın ardından alev alan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kazanın ardından alev alan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'de kazanın ardından alev alan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönü Tatlıkuyu mevkisinde Murat Öztürk (66) idaresindeki 54 EH 907 plakalı otomobil, Burak Karaman yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü Murat Öztürk ve yanındaki Aliye Öztürk (65) ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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