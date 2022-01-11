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Kocaeli'de kazaya karışan otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de kazaya karışan otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı kadın yaralandı

11.01.2022 11:29
Kocaeli'de kazaya karışan otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kazaya karışan otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı kadın tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kazaya karışan otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı kadın tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde, M.O. idaresindeki 34 ERZ 474 plakalı otomobil ile E.Ç. yönetimindeki 41 AJB 329 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen Sevim G'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sevim G. sağlık personelinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kazaya karışan otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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