Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden ambulanslara otomobilin arkadan çarpması sonucu 2'si sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.
Cumaköy mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine 2 ambulans sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada İstanbul yönünde ilerleyen S.A. idaresindeki 34 AEK 103 plakalı otomobil, güvenlik şeridi içerisindeki 2 ambulansa çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü S.A, otoyol görevlileri Z.D, E.Y. ile ambulansların içerisinde bulunan sağlık görevlileri Ş.Y. ve M.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan otoyolun İstanbul yönündeki trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kazaya müdahale eden ambulanslara otomobil çarptı: 5 yaralı - Son Dakika