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Kocaeli'de KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'de KDV indirimi denetimi yapıldı

17.02.2022 16:15
Kocaeli'de KDV indirimi denetimi yapıldı

Kocaeli'de temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından denetimler devam ediyor.

Kocaeli'de temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından denetimler devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde KDV indirimi denetimi gerçekleştiriyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, yerel ve zincir marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor.

Temel gıda maddelerini sepete koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını denetliyor.

Yerel ve zincir marketleri gezerek onlarca kalem ürünün fiyat listesini alan zabıta ekipleri, KDV indiriminin yanı sıra fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda da incelemede bulunuyor.

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Kocaeli, Zabıta, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika
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