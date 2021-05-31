Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma

Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti