Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

05.06.2022 13:05
Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Yenimahalle 5108/2 Sokak'ta yaşayan Kazım Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine gönderildi.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kazım Yılmaz, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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