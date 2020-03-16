Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor

7 saat önce

- Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit ilçesinde kent merkezi araçlarla dezenfekte edildi.

- Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit ilçesinde kent merkezi araçlarla dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından koronavirüs nedeni ile önlemlerini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı alanlarda, toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Vaka sayısının artması sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iki dezenfekte araçlarıyla İzmit ilçesinde her gün binlerce vatandaşın geçtiği 'Yürüyüş Yolu' olarak adlandırılan caddede dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Virüsün yayılmasını önlemek amacı ile dezenfeksiyon çalışmalarının il genelinde devam ettirileceği belirtildi.

Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, İzmit, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek         
21:19
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak         
21:06
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?         
12:18
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]