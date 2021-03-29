Kocaeli'de Kibele'ye adanmış mağara keşfedildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kibele'ye adanmış bir mağara keşfedildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müzelerin sadece eserlerin sergilendiği yerler değil, aynı zamanda eğitim ve bilimsel çalışmaların yapıldığı kurumlar olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Günay Karahan'ın, geçen yıl Yağbolu mevkisindeki Kandıra Mağarası ve buradaki eserlerde bilimsel araştırma yaptığı anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sonuca göre mağaranın özelliği, Bithynia bölgesinde ana tanrıça Kibele'nin kültüne ait kutsal alanlar mevcuttu ancak şimdiye kadar ona adanmış bir mağaranın varlığına rastlanmamış olmasıdır. Bölgede Kibele kültüne dair çok fazla buluntu ve kutsal alan olmasının yanı sıra Kibele'ye adanmış bir mağaranın bölgede ilk kez keşfedilmesi, Anadolu ve dünya arkeolojisi için oldukça önemli bir gelişmedir."

Mağaranın tam anlamıyla ormanın içerisinde ağaçlarla kaplı ve su kaynağı kenarında bir alanda yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kibele kült törenlerinin olmazsa olmazı su kaynağı ve mağara çevresinde bulunan çam ağaçları, bu alanda da kendini göstermektedir. Mağara içinden defineciler tarafından kaçırılan bir sunak, kolluk kuvvetlerinin titiz çalışmasıyla bulunmuştu. Sunak üzerinde yapılan bilimsel çalışma sonucunda, sunağın ünik olması nedeniyle Kocaeli Müze Müdürlüğü sunağa 'Kandıra Kibelesi' adını verdi. Kandıra Kibelesi'nin Roma Dönemi'ne ait oldukça ünik bir eser olduğu, eserin tam anlamıyla bir benzeri bulunmadığı, bu yüzden yerel bir ustanın elinden çıkmış olabileceği düşünülmektedir."